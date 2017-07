Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Geldautomat im Gebäude des OBI-Marktes in der Nikolaus-Otto-Straße war in der Nacht zum Montag, offenbar gegen Mitternacht, das Ziel eines Einbrechers, teilte die Polizei mit. Der unbekannte Täter drang im Bereich eines Abstellhäuschens für Einkaufswagen nach Beschädigung einer Scheibe zunächst in die Räume einer Bäckereifiliale ein. Nach dem Aufbrechen weiterer Räumlichkeiten gelangte er zu dem Geldautomaten.

Anzeige

Diesen flexte er auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe entkam der Eindringling. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Räumlichkeiten bereits zuvor intensiv ausgekundschaftet hatte. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen in der Nacht zum Montag oder auch schon in den Tagen zuvor während der Öffnungszeiten des OBI-Marktes, Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Nummer 0711/70913 zu melden.