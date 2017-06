Weilheim (pol) - Nach einem gelben Kleinwagen, möglicherweise einem Nissan Micra, der seitlich einen Schriftzug mit "Pizza" trägt, fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 22 Uhr an der Einmündung Obere Grabenstraße und Schulstraße ereignet hat. Der noch unbekannte Fahrer des gelben Kleinwagens war auf der Schulstraße in Richtung Obere Grabenstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Obere Grabenstraße ein, ohne auf die Vorfahrt eines von links kommenden 26-Jährigen zu achten, der mit seinem E-Bike auf dem Radschutzstreifen in Richtung Neidlingen unterwegs war.

Durch den einbiegenden Kleinwagen stürzte der Radler auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ob es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam, ist unklar. Eine Passantin leistete dem Verletzten erste Hilfe bis er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der gelbe Kleinwagen flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern über die Obere Grabenstraße und bog sofort nach rechts in die Boslerstraße ab. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen und Hinweise zu dem Fahrzeug, dessen Fahrer als männlich und zwischen 20 und 40 Jahre alt beschrieben wird.