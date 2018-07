Anzeige

Esslingen (pol)Beißender Geruch durch brennende gelbe Säcke haben am Dienstagmorgen in der Sirnauer Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem eine Anwohnerin durch den Geruch aufmerksam geworden war und die brennenden gelben Säcke, die an der Hauswand zur Abholung bereitgelegt worden waren, entdeckt hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und fünf Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, waren die Flammen bereits von selbst weitestgehend erloschen, sodass die nur noch kleinere Nachlöscharbeiten erforderlich waren. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, könnte möglicherweise eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe brandursächlich gewesen sein. Bis auf den Ruß an der Fassade war kein größerer Schaden entstanden.