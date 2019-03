Dettingen (pol)Der in der Nacht auf Dienstag in Dettingen aus einer Hofeinfahrt entwendete Pkw BMW M4 mit dem amtlichen Kennzeichen NT-TT 44 wurde nach Angaben der Polizei im Laufe des Tages von Kräften der Polizeidirektion Görlitz auf der A4 kurz vor der polnischen Grenze gestoppt und sichergestellt. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.