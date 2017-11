Anzeige

Aichtal-Aich (pol) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung der Stuttgarter Straße zur B 312 mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hatte sich laut Polizei auf der Linksabbiegespur eingeordnet, um auf die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart einzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen. Beide Fahrer waren angegurtet und blieben unverletzt. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Pkws dürfte 6.000 Euro betragen.