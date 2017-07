Filderstadt-Sielmingen (pol) - Zwei Leichtverletzte, zwei schrottreife Fahrzeuge und ein Schaden von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der Möhringer Straße ereignet hat. Eine 34 Jahre alte Filderstädterin war, laut Polizei, mit ihrem Fahrzeug auf der Möhringer Straße von Bernhausen in Richtung Sielmingen unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße bog sie an der grünen Ampel nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie, dass die Ampel für den Gegenverkehr aber zeitglich ebenfalls auf Grün umschaltete und daher der Vorrang des Gegenverkehrs zu beachten war. Ein entgegenkommender 34-jähriger Autofahrer hatte keine Chance mehr schnell genug zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, wollten aber selbständig einen Arzt aufsuchen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

