Esslingen (pol) - Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Zollbergstraße entstanden ist. Nach Angaben der Polizei war ein 22-jähriger Autofahrer gegen 16.35 Uhr auf der Zollbergstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Mutzenreisstraße abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen in Richtung Ostfildern entgegenkommenden 35-Jährigen. Dieser versuchte noch mit seinem Fahrzeug durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu verhindern. Trotzdem kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Das Auto des 35-Jährigen war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Während der Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es im abendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Anzeige