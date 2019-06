Filderstadt-Sielmingen (pol)Auf etwa 5.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Enge Straße und Lange Straße entstanden ist. Ein 27-Jähriger wollte gegen 9.25 Uhr mit seinem Skoda Fabia von der Enge Straße herkommend nach links in die Lange Straße einbiegen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei übersah er einen Opel Corsa einer 34 Jährigen, die ihm aus Richtung Friedhofstraße entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Skoda nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.