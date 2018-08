Anzeige

Filderstadt (pol)Eine leicht verletzte Person, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und rund 13.000 Euro Blechschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignet hat. Der 61-jährige Fahrer eines Skoda durchfuhr kurz nach neun Uhr den Kreisverkehr vom Hornbergweg kommend in Richtung Fabrikstraße und geriet an der Kreisverkehrsausfahrt aus Unachtsamkeit zu weit nach links. Dort streifte der Skoda den Mazda einer auf der Fabrikstraße entgegenkommenden 58-Jährigen, worauf an deren Pkw der Seitenairbag auslöste. Die Mazda-Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht, die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. Dies gab ein Polizeisprecher bekannt.