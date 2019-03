Plochingen (pol) Offenbar um an Bargeld zu gelangen, haben am Dienstagabend vier Jugendliche mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten in der Straße Im Bruckenwasen getreten. Eine Zeugin wurde gegen 21.15 Uhr auf den Vorgang aufmerksam und wählte den Notruf. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es daraufhin, den Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren nach einer kurzen Verfolgung habhaft zu werden. Sie wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ob am Automaten Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.