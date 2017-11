Anzeige

Schlaitdorf (pol) - Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der B 27 bei Schlaitdorf entstanden.

Ein 43-Jähriger war mit einem Sattelzug um neun Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Ende der Baustelle musste er etwa 400 Meter nach der Kreisgrenze wegen eines Laswagens, der die Baustellenausfahrt benutzte, bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät, konnte nicht mehr vollständig ausweichen und krachte mit seiner V-Klasse gegen den Auflieger. Während der Schaden an dem Sattelzug mit etwa 500 Euro verhältnismäßig gering ausfiel, war er an dem Mercedes mit rund 10.000 Euro beträchtlich. Zudem musste die V-Klasse laut Polizei abgeschleppt werden.