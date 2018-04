Anzeige

Filderstadt (pol) Eine 65-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Skoda auf der Grötzinger Straße in Richtung Aichtal unterwegs, so der Polizeibericht. Aus Unachtsamkeit prallte sie gegen einen auf Höhe der Hausnummer 47 ordnungsgemäß geparkten Kia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf einen davor geparkten VW Polo aufgeschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der Schaden an den drei Fahrzeugen mit knapp 11.000 Euro beträchtlich aus.