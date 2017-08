Filderstadt-Bonlanden (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagmorgen gegen 2.15 Uhr auf der Metzinger Straße ereignet hat, teilte die Polizei mit. Eine 21 Jahre alte Filderstädterin war mit ihrem Smart auf der Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte Bonlanden unterwegs. Dabei übersah sie laut Polizei einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW Mini und prallte nahezu frontal ins Heck des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini auf einen davor geparkten VW Caddy aufgeschoben. Die Unfallverursacherin und ihr 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Sowohl der Smart, als auch der Mini wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf knapp 12000 Euro geschätzt.

