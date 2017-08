Ostfildern (pol) - Einen Schaden von etwa 15000 Euro hat ein 18-jähriger Fahranfänger am frühen Dienstagmorgen in der Rinnenbachstraße verursacht, teilte die Polizei mit. Der Heranwachsende war gegen 5.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Rinnenbachstraße unterwegs, als er zu weit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nahezu ungebremst krachte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die enorme Aufprallwucht wurde der Mercedes noch gegen einen davor geparkten Audi geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Peugeot und der Mercedes waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

