Esslingen (pol) - Am Sonntagmorgen ist ein BMW-Fahrer auf der B10 in die Leitplanken gefahren und und geflüchtet.

Gegen 3.20 Uhr fuhr der 31-jährige in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Oberesslingen kam er nach links in die Leitplanken. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter und verließ an der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte die Bundesstraße. Auf der Vogelsangbrücke blieb das Fahrzeug dann aufgrund eines Motorschadens liegen. Eine zufällig hinzukommende Streifenbesatzung stellte bei dem 31-Jährigen deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Nach einer Blutentnahme musste der BMW-Fahrer seinen Führerschein abgeben. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.