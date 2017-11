Anzeige

Plochingen (pol) - Am Mittwochnachmittag verursachte eine 22-Jährige gegen 17.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B313 bei Plochingen. Sie kam laut Polizei aus Richtung Esslingen und wechselte von der B10 auf die B313 in Fahrtrichtung Nürtingen. Noch auf der Überleitung berührte sie die

Mittelleitplanke, woraufhin sich ihr Dacia um 180 Grad drehte, erneut die Leitplanke berührte und schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Durch den Unfall entstand an den Leitplanken ein Schaden von rund 5.000, am Dacia ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000

Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.