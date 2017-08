Ebersbach (pol) - Eine 18-jährige Fahranfängerin war nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr vermutlich zu schnell auf der regennassen B 10 unterwegs. Bei Ebersbach prallte sie in die Leitplanken. Dabei wurden zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die Fahrerin wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Opel entstand Schaden in Höhe von 300 Euro.

