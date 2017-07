Beuren (pol) - Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und viel zu schnell war nach Angaben der Polizei ein 18-jähriger Beurener am Sonntagabend in Balzholz unterwegs. Der Fahranfänger fuhr kurz nach 19 Uhr mit seinem Honda Civic auf der Metzinger Straße von Beuren in Richtung Neuffen. Auf der auf 30 km/h beschränkten Ortsdurchfahrt verlor er laut Polizei aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier schrammte er zunächst an einer Hauswand entlang und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend krachte er gegen mehrere Blumenrabatten bevor sein Honda auf der Metzinger Straße zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Honda war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5000 Euro beziffert.

