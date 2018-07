Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol/lh)Heftig gekracht hat es am Dienstagmittag in der Bernhäuser Straße. Gegen 12.30 Uhr war eine 71-jährige Mercedes A-Klasse-Lenkerin auf ihrem Weg in Richtung Hauptstraße aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Auf der anderen Straßenseite kam es zum Zusammenstoß mit einer geparkten C-Klasse, die in der Folge noch auf einen dahinter stehenden Nissan geschoben wurde. Bei der Kollision kamen sowohl die Unglücksfahrerin selbst, als auch eine 69 Jahre alte Mitfahrerin zu Schaden und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Den Schaden an den drei Autos gibt die Polizei mit knapp 11 000 Euro an. Da die beiden Mercedes-Modelle nicht mehr fahrtüchtig waren, musste sich ein Abschleppdienst um deren Abtransport kümmern.