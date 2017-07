Esslingen (pol) - Durch seine rücksichtslose Fahrweise hat ein 73-jähriger Autofahrer am Samstagmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in der Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 73-jährige wollte kurz nach 15 Uhr mit seinem Taxi vom Vorplatz des Bahnhofs nach rechts in die Ulmer Straße einbiegen. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er alle drei Fahrspuren, um sich auf der linken Spur einzuordnen. Ein auf der vorfahrtsberechtigten Ulmer Straße heranfahrender 45-Jähriger konnte nur durch eine Notbremsung und eine schnelle Ausweichbewegung in den linken Grünstreifen eine seitliche Kollision mit dem Taxi verhindern, sodass es zu keiner Berührung der Fahrzeuge kam. Beim Überfahren des Bordsteins wurde der Mercedes allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

