Denkendorf (pol/lh)Eine kurze Unachtsamkeit ist einer Autofahrerin am Montagnachmittag im Körschtal zum Verhängnis geworden. Die 45-Jährige befuhr kurz nach 14 Uhr mit ihrem Skoda die Körschtalstraße in Richtung Deizisau. Kurz nach dem Ortsende von Denkendorf fuhr sie in den dortigen Baustellenbereich ein und übersah ein dort stehendes Baustellengespann. Ungebremst prallte sie mit ihrem Wagen gegen den Anhänger des Gespanns. Nach Polizeiangaben zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.