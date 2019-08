Wolfschlugen (pol) Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 59-Jähriger nach einem Verkehrsunfall zwischen Wolfschlugen und Sielmingen am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 1.45 Uhr mit seinem VW EOS auf der L 1205 von Wolfschlugen in Richtung Sielmingen unterwegs, als er etwa 200 Meter nach der Ortsausfahrt Wolfschlugen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort knallte der VW frontal gegen einen Baum, drehte sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden, bevor er vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden konnte. Der Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.