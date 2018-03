Anzeige

WernauEin betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt worden sind. Der 21-Jährige befuhr laut Polizei mit einem Renault Twingo gegen 5.45 Uhr die Kirchheimer Straße von der B 313 kommend in Richtung Ortsmitte Wernau. Auf Höhe der Einmündung Adlerstraße kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern. Sein Wagen prallte in der Folge mit der Beifahrerseite gegen einen links neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer sowie sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von knapp einem Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.