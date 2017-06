Esslingen (pol) - Auf einen Baum geprallt ist ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr am Friedhof im Esslinger Stadtteil Sulzgries. Ersten Angaben zufolge geriet der Rentner über den Bordstein auf den Grünstreifen und kam beim Aufprall gegen den Baum zum Stand. Am Pkw und Baum entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unfall dürfte von Besuchern des Friedhofs beobachtet worden sein, weshalb Zeugen gebeten werden, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Nummer 0711/3990330 zu melden.

