Esslingen (pol) Die 38-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge mit ihrem Peugeot kurz nach zwei Uhr im Bereich Stuttgarter Straße / Eberhard-Bauer-Straße unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte daraufhin gegen den Mast einer Fußgängerampel und kam daran zum Stehen. Der Aufprall war so heftig, dass am Auto der Frau alle Frontairbags auslösten.

Die von Zeugen hinzugerufene Streifenbesatzung stellte bei der augenscheinlich unverletzten Unfallverursacherin deutlichen Alkoholgeruch fest. Dies bestätigte auch ein vorläufiger Test. Die 38-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden am Auto sowie der Ampelanlage lässt sich noch nicht beziffern.