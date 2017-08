Von Elisabeth Maier

Gegen 12 Uhr wurden die Feuerwehren zu dem Großeinsatz gerufen. „Zunächst war unklar, was passiert ist“, sagt Einsatzleiter Christian Schwarze von der Feuerwehr Plochingen. 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren, darunter die Chemie-Spezialisten der Feuerwehr Ostfildern, rückten sofort auf das Gelände der Firma Brenntag aus. „Wegen des Gestanks in der Halle trugen unsere Leute Masken und die vorgeschriebenen Schutzanzüge“, berichtet Schwarze. Er räumt ein, dass das Gemisch durchaus explosiv sein könne. „Unsere Spezialisten wissen aber genau, wie diese Gefahr gebannt werden kann.“ Das sei kurze Zeit nach Einsatzbeginn geschehen. Nachdem die Spezialisten bestimmt hatten, um welchen Stoff es sich handelt, begannen sie mit dem Abbinden der Flüssigkeit. Die Halle der Firma Brenntag sei speziell für die Lagerung von Chemikalien eingerichtet. „Daher sickerte mit Sicherheit nichts in den Boden.

Gegen 17.45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, nachdem die Halle entlüftet worden war. Zum Entlüften setzte die Feuerwehr spezíelle Ventilatoren ein, um jegliche Explosionsgefahr auszuschließen. Sanitäter waren zur Sicherheit mit vor Ort. „Bei solchen Temperaturen in Schutzanzügen zu arbeiten, ist hart“, sagt Schwarze. Verletzt wurde bei den Arbeiten am Plochinger Nordseekai aber niemand. Schon am Nachmittag übergaben die Feuerwehrleute die Halle wieder an drei Mitarbeiter der Plochinger Firma.

