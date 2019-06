Filderstadt (pol) Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem äußerst riskanten Überholmanöver, das sich am Samstagnachmittag auf der B 27, Fahrtrichtung Stuttgart, ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr setzte der unbekannte Fahrer einer schwarzen Limousine mit BL-Kennzeichen auf Höhe der Anschlussstelle Bonlanden zum Überholen an, obwohl das Fahrzeug vor ihm bereits einen anderen Pkw überholte. Der Lenker der schwarzen Limousine fuhr an der Mittelleitplanke zwischen dem Überholenden und dem anderen Fahrzeug noch links vorbei. Somit befanden sich auf den zwei Fahrspuren Richtung Stuttgart kurzzeitig drei Fahrzeuge nebeneinander. Der schwarze Pkw fuhr daraufhin in Richtung Stuttgart davon.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 entgegen.