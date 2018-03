Anzeige

Ludwigsburg Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird sich ein 61 Jahre alter BMW-Fahrer wohl verantworten müssen, der am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und -Plieningen unterwegs war. Während auf allen drei vorhandenen Fahrstreifen kurz nach dem Bosch-Parkhaus in Fahrtrichtung München reger Verkehr herrschte, fuhr der BMW-Fahrer nach Angaben der Polizei zunächst einem weißen VW-Passat über mehrere hundert Meter sehr dicht auf. Darüber hinaus hatte er den Blinker links gesetzt und fuhr zusätzlich nach links versetzt am Fahrbahnrand.

Nachdem der VW eine Lücke auf dem mittleren Streifen nutzen konnte, wechselte er, um dem BMW Platz zu machen. Schließlich beschleunigte der BMW-Fahrer jedoch, zog bis auf den rechten Fahrstreifen und überholte dort den VW und einen Mercedes-Sprinter, der ebenfalls in der Mitte fuhr. Anschließend scherte der 61-Jährige wieder auf dem mittleren Streifen, vor dem Sprinter, ein. Der noch unbekannte Sprinter-Fahrer musste hierauf abbremsen und nach links ausweichen.

Eine zivile Streifenwagenbesatzung, die das gesamte Manöver beobachtet hatte, war nun ihrerseits gezwungen, eine Vollbremsung zu machen, um nicht auf den Sprinter aufzufahren. Im Anschluss unterzogen die Beamten den 61-jährigen BMW-Fahrer einer Kontrolle.

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet insbesondere die Fahrer des VW-Passat und des Mercedes-Sprinter sowie darüber hinaus weitere Geschädigte und Zeugen sich zu melden. (pol)