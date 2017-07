Beuren (pol) - Zeugen einer gefährlichen Überholaktion eines 1er BMW auf der L1250 sucht die Polizei Nürtingen. Am Sonntagabend fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf gegen 18.30 Uhr die Landstraße von Linsenhofen in Richtung Beuren entlang. Ab Ortsausgang Linsenhofen fuhr laut Polizei eine BMW-Fahrerin sehr dicht auf. Am Ortseingang von Beuren wollte die Fahrerin des roten BMW erstmalig den Golf überholen, was aufgrund von Gegenverkehr nicht möglich war.

Auf Höhe der Minigolfanlage überholte der BMW dann trotz Gegenverkehrs. Die 33-Jährige musste zur Vermeidung einer Kollision stark abbremsen und nach rechts auf den Gehweg ausweichen. Ein sich auf dem Gehweg befindlicher Fußgänger sprang auf die Seite, um von dem Golf der Geschädigten nicht erfasst zu werden. Auch ein entgegenkommender dunkler Pkw soll zur Vermeidung einer Frontalkollision mit dem BMW nach rechts auf den Gehweg ausgewichen sein. Die BMW-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Owen ungehindert fort. Sie wird als etwa 20-30 Jahre alt, klein mit dunklen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die durch die BMW-Fahrerin gefährdet worden sind, sich unter der Nummer 07022/92240 zu melden.