Neckartenzlingen/Nürtingen (pol)Der blaue Mercedes Viano mit RA-Zulassung war bereits kurz nach 14 Uhr auf der B 313 bei einem ungewöhnlichen Überholmanöver aufgefallen. Nach Polizeiangaben war eine 43-Jährige zu dem Zeitpunkt mit ihrem VW Touran auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen der Abzweigung K 1231 nach Großbettlingen und dem Gewann Im Breiten Löhle konnte die Frau nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug beim Überholen verhindern. Im Laufe des Nachmittags gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen weitere riskante Überholmanöver eines blauen Transporters gemeldet wurden. Eine Fahndung verlief jedoch erfolglos.

Gegen 19.30 Uhr kam es dann auf der B 312 zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen zu einem Verkehrsunfall, vermutlich mit dem bereits am Nachmittag gesuchten Fahrzeug. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen, als der blaue Viano-Fahrer einen anderen Pkw überholte. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Ein weiterer Pkw konnte nur durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen eine Frontalkollision vermeiden. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, bis sein Mercedes nach einigen hundert Metern aufgrund der Beschädigungen stehenblieb. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, saß der 50-jährige Fahrer in seinem Kleinbus. Er befand sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" und war nicht mehr in der Lage auszusteigen. Die Polizisten mussten ihn aus dem Viano herausholen. Er wurde im Anschluss zu einem Arzt gebracht und in eine Klinik eingewiesen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, denen der blaue Mercedes Viano durch seine Fahrweise im Laufe des Mittwochs auffiel, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.