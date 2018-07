Anzeige

Lenningen (pol) Zwischen einem 34-jährigen Mann und einer Gruppe von vier bis fünf Personen ist es am frühen Samstagmorgen gegen kurz vor 03:00 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Schlägerei, wobei die Männer der Personengruppe auf den 34-Jährigen einschlugen, ihn auf den Boden warfen und mit Fußtritten und Faustschlägen im Kopfbereich verletzten. Bei den Tätern sollte es sich nach Angaben von Zeugen um vier bis fünf männliche Jugendliche gehandelt haben, die anschließend in Richtung Ortsmitte flüchteten. Der Haupttäter habe eine schwarze Jogginghose und eine Adidas-Jacke getragen. Die direkt eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Der Geschädigte erlitt eine Risswunde und Hämatome am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise auf die Täter und zum Tatablauf werden beim Polizeirevier Kirchheim unter 07021 5010 entgegengenommen.