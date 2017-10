Anzeige

Plochingen (pol) - Bis zu 60 Leute waren zur Geburtstagsparty nach Plochingen eingeladen. Die Feier wurde allerdings wegen des Regens gestern Abend unter das Dach einer Schule verlagert. Dort geriet das Fest außer Kontrolle, berichtet die Polizei. Ab 23 Uhr gingen Hinweise auf Sachbeschädigungen ein. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Bereich stark vermüllt war und auch viele Glasscherben herum lagen.

Während von den Verantwortlichen die Personalien aufgenommen wurden, schüttete ein 44-Jähriger seinen Plastikbecher in Richtung eines Polizeihundes aus. Da er hierbei den Sicherheitsabstand unterschritt, biss ihn der Hund in die Hand. Als er die Forderungen der Polizisten weiter missachtete und immer aggressiver wurde, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Es dauerte etwa zwei Stunden, bis alle Gäste den Platzverweisen nachkamen. Später wurden noch beschädigte Fensterscheiben an der Schule festgestellt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere vor Ort.