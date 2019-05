Großbettlingen (pol)In das Tennisheim in der Scheidwasenstraße ist in der Zeit von Mittwoch, kurz nach Mitternacht, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgebrochene Tür gelangte der bislang unbekannte Täter ins Innere, wo er eine weitere Tür gewaltsam öffnete. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher vier gebrauchte, gelbe Tennisbälle. Weiterhin öffnete er ein Sparschwein, in dem sich ein wenig Münzgeld befand. Der angerichtete Schaden in Höhe von etwa 400 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches.