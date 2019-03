Kirchheim (pol)Bei einem Fußballspiel im Kirchheimer Stadion in der Jesinger Straße am Sonntagmittag sind zwei Spieler der Gastmannschaft bestohlen worden. Laut Polizei schlich sich der Dieb zwischen 13.45 Uhr und 17.15 Uhr in die unverschlossene Umkleidekabine der Gastmannschaft und stahl ein Mobiltelefon und zwei Autoschlüssel aus den Sporttaschen. Mitsamt Beute konnte er anschließend unerkannt fliehen.

Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07021/501-0.