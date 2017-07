Nürtingen (pol) - Ein unliebsamer Gast hat am Mittwochabend in einer Nürtinger Bar in der Straße Schloßberg einen Polizeieinsatz verursacht. Offenbar hatte der 47-Jährige bereits bei früheren Besuchen einen niedrigen dreistelligen Betrag auf seinem "Deckel" angesammelt und wollte diesen nicht bezahlen, weshalb ihn die Wirtin am Dienstagabend des Lokals verwies und Hausverbot erteilte. Der 47-Jährige kehrte, laut Polizei, gegen 01.30 Uhr zur Bar zurück und warf einen gläsernen Aschenbecher nach der Wirtin, welcher diese jedoch verfehlte. Er kam erneut am Mittwoch gegen 22.45 Uhr in die Kneipe, wurde jedoch aufgrund des bestehenden Hausverbots sofort des Lokals verwiesen. Nach Aussage mehrerer Zeugen beantwortete der 47-Jährige dies mit diversen Kraftausdrücken und Drohungen gegenüber der Wirtin und ging diese körperlich an. Durch das Einschreiten eines Gastes konnte er hiervon abgebracht und aus der Bar geworfen werden. Beim Versuch den gerade hinzukommenden Polizeibeamten zu entfliehen, wurde er nach kurzer Verfolgung gestellt und musste aufgrund massiven Widerstands gegen die Festnahme in Handschellen gelegt werden. Während seiner Widerstandshandlungen beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Der 47-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen auf richterliche Anordnung bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Während der Tathandlung stand er augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss und wird nun entsprechend zur Anzeige gebracht.

