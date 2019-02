Anzeige

Filderstadt (pol) Rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Missgeschicks eines 52-jährigen BMW-Fahrers am Montagabend in Plattenhardt. Der Mann wollte gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Heinrich-Hertz-Straße einparken, als er unglücklicherweise das Gaspedal mit der Bremse verwechselte und mit seinem Wagen über den Parkplatz hinaus in eine Bepflanzung fuhr. Dort war aber die Fahrt nicht beendet. Der BMW prallte zusätzlich noch gegen ein Treppengeländer am Hoteleingang und anschließend gegen einen auf der am Straßenrand auf der Fahrbahn geparkten Mercedes. Verletzt wurde niemand.