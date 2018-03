19.02.2018 Ein Bagger hat in Unterensingen eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und war vor Ort.

Unterensingen (pol)Ausströmendes Gas hat am Montagvormittag für Aufregung in der Kelterstraße gesorgt. Bei Baggerarbeiten am Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehause war der Baggerfahrer gegen 10.15 Uhr auf eine Gasleitung gestoßen und hatte diese mit seiner Schaufel beschädigt. Daraufhin strömte Gas aus. Die Feuerwehr konnte laut Polizeiangaben zusammen mit dem örtlichen Gasversorger das Leck schnell abdichten, sodass niemand verletzt wurde. Nennenswerter Sachschaden ist nach derzeitigen Kenntnissen nicht entstanden. Neben der Feuerwehr Untersingen waren vorsorglich auch die Wehren aus Oberboihingen, Köngen und Wendlingen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 51 Feuerwehrleuten im Einsatz.