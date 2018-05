Anzeige

Esslingen (pol) - Bei Umbauarbeiten in einem Gebäude in der Talstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Arbeiter gegen 16 Uhr damit beschäftigt, im Keller alte Leitungen mittels einer Flex abzutrennen. Aus noch ungeklärter Ursache war eine dieser Leitungen noch Gas führend und das ausströmende Gas entzündete sich. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell eindämmen und auf den betroffenen Kellerraum begrenzen. Durch die Stadtwerke wurde das Gas abgestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.