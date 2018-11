07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert.

07.11.2018 Auf einer Baustelle in Köngen ist Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser wurden evakuiert. Quelle: SDMG

Anzeige

Köngen (olt)Auf einer Baustelle in Köngen ist am Mittwochmittag Gas ausgetreten. Fünf Wohnhäuser mussten nach Angaben eines Polizeisprechers evakuiert werden. Der Einsatz dauert zur Stunde an, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Informationen folgen.