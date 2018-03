Anzeige

Ostfildern (pol) - Bei einem missglückten Einparkmanöver hat es am Donnerstagnachmittag in Ruit einen Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro gegeben. Ein 87-Jähriger wollte um 16 Uhr mit seinem Mercedes in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Otto-Schuster-Straße einparken.

Hierbei verwechselte er laut Polizei das Brems- mit dem Gaspedal und krachte mit Wucht gegen einen am Straßenrand geparkten VW. Dieser wurde auf die Fahrbahn geschoben. Ein entgegenkommender 60-jähriger Ford-Fahrer hatte keine Chance auszuweichen und kollidierte mit dem VW.

Glücklicherweise blieben die Fahrer ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der VW und der Ford mussten abgeschleppt werden.