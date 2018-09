Anzeige

Kirchheim (pol)Aufgrund einer undichten Gaskartusche ist es am Freitagvormittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte in der Stuttgarter Straße in Ötlingen gekommen. Eine Bewohnerin stellte um 11.10 Uhr Gasgeruch aus dem Keller ihres Wohnhauses kommend fest. Die Frau drehte die Gashähne zu, nahm ihre beiden Kinder und verließ das Gebäude, wie die Polizei mitteilt. Weiterhin verständigte sie sofort die Feuerwehr. Die Polizei sperrte daraufhin die Durchgangsstraße zwischen der Lindorfer Straße und der Straße Am Wasen und hielt mehrere Passanten von dem Haus fern. Gegen 11.30 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Sie fanden im Keller die undichte Kartusche, aus der das Gas ausgeströmt war. Daraufhin wurde laut Polizei der Verkehr auf der Stuttgarter Straße wieder freigegeben. Nachdem das Haus belüftet worden war und ein Verantwortlicher des Gasversorgers Messungen durchgeführt hatte, konnte die Familie in das Gebäude zurückkehren. Neben mehreren Polizeistreifen waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.