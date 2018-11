Anzeige

Owen (pol) In ein Gartenhaus auf einem Wiesengrundstück in der Verlängerung der Fabrikstraße zwischen Owen und Brucken ist ein Unbekannter zwischen Montag und Mittwoch eingebrochen. Erst am Mittwochmorgen, gegen elf Uhr, bemerkte der Besitzer, dass ein Einbrecher die Eingangstüre aufgehebelt und die Gartenlaube durchsucht hatte.

Gestohlen wurde, soweit bislang bekannt ist, nichts. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurden auch bei drei weiteren Gartenhäusern in der Umgebung Einbruchsspuren festgestellt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.