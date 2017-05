Ein Raub der Flammen wurde am Mittwochnachmittag ein Gartenhaus in der Straße Im Hölderle. Gegen 17 Uhr brach das Feuer aus unbekannter Ursache am Gartenhaus aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Lenningen, die mit zwei Fahrzeugen zum Brandort geeilt war, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

