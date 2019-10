Neuhausen (pol)Wie die Polizei berichtet, ist in vier Gartenhäuser im Rohrbachweg am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäusern und durchsuchte sie. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kommen am Montag zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.