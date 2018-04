Anzeige

Ostfildern (pol) In der Zeit von Karfreitag, 11.30 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, sind in Kemnat im Gewann Knülläcker mehrere Gartenhäuser aufgebrochen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in mindestens fünf Gartenhäuser ein und durchsuchte sie nach Stehlenswertem, wie die Polizei mitteilte.

Das genaue Diebesgut und der angerichtete Schaden könnten noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Aussagen zum dem Vorfall machen können.