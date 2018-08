Anzeige

Nürtingen (pol)Zu einem Brand sind Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend in den Nelkenweg ausgerückt. Dort waren nach Angaben der Polizei im Garten eines Wohnhauses unter noch ungeklärten Umständen offenbar eine Plastikregentonne und eine angrenzende Hecke in Brand geraten. In der Folge griffen die Flammen auch auf die Gebäudefassade übergriffen. Gegen 22.55 Uhr hatte eine Nachbarin das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr Nürtingen, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte das weitere Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Dennoch war an der Gebäudefassade ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro entstanden. Die Beschädigungen an der Hecke und der Regentonne belaufen sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob Fremdverschulden vorliegen könnte.