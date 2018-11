Anzeige

Kirchheim (pol) Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem beginnenden Brand in Kirchheim angerückt. Ein 79-Jähriger hatte laut Polizei offenbar heiße Asche in seiner Garage gelagert. Durch die Hitzeentwicklung wurden umliegende Gegenstände beschädigt, was gegen 19.15 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung führte. Durch die rechtzeitige Entdeckung und den schnellen Einsatz der hinzugerufenen Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. An der Garage und dem Inventar entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.