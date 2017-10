Anzeige

Ostfildern-Ruit (pol) - Nach bisherigen Erkenntnissen wahrscheinlich nur leichte Verletzungen hat sich eine 57 Jahre alte Fußgängerin zugezogen, die beim Überqueren der Kronenstraße von einem Auto angefahren wurde. Die Passantin war laut der Polizei gegen 9.15 Uhr direkt an der Einmündung der Hedelfinger Straße über die Fahrbahn gelaufen und von dem in die Kronenstraße abbiegenden Mercedes eines 86-Jährigen erfasst und zu Boden geworfen worden. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Frau durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Schaden war nicht entstanden.