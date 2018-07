Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rümelinstraße ist am Freitagmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau kam gegen 11.40 Uhr aus dem Markt und wollte sich mit ihrem Einkaufswagen auf den Weg zu ihrem Pkw machen, als sie offenbar von einer 71-jährigen Mercedeslenkerin übersehen wurde, die auf dem Parkplatz in Richtung Ausgang fuhr. Die Fußgängerin wurde nach Polizeiangaben von der Fahrzeugfront des Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Mit schweren Verletzungen musste sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden am Mercedes dürfte 1.000 Euro betragen.