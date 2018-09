Anzeige

Esslingen (pol)Eine ältere Fußgängerin musste am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden, nachdem ein Pkw-Fahrer an ihrem Rollator hängengeblieben war. Der 29-Jährige war kurz nach 15 Uhr im Jusiweg im Stadtteil Zollberg unterwegs. In der Einbahnstraße fuhr der Mann in einer Kurve nicht weit genug rechts und stieß mit seiner vorderen,linken Fahrzeugecke gegen den Rollator einer 83 Jahre alten Fußgängerin, wie die Polizei berichtet. Zeugenangaben nach stand sie zum Zeitpunkt der Kollisionmit ihrer Gehhilfe auf der Fahrbahn. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu keiner Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Frau. Im Anschluss stürzte sie auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand, so die Polizei, ein Schaden in Höhevon etwa 1.500 Euro.